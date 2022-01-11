Над Джоковичем нависла угроза тюрьмы

Сербский теннисист Новак Джокович может получить тюремный срок за предоставление ложной информации при въезде в Австралию. Об этом сообщает The Age.

По информации источника, 34-летний спортсмен при въезде в Австралию заявил, что не находился в других странах за 14 дней до прилета, хотя посещал Испанию и Сербию. За это ему грозит до года лишения свободы. При этом на границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла австралийская федерация тенниса, а не он сам.

10 января Джокович выиграл апелляцию на депортацию из Австралии. Суд согласился с утверждением, что серб предоставил все документы для въезда в страну.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января.