Кремль оценил решение Казахстана о выводе миротворцев

Решение властей Казахстана о завершении миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и выводе миротворцев является прерогативой республики, и Россия не имеет права вмешиваться. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — оценил соответствующее решение пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в четверг, 13 января, в республике начнется вывод миротворческой миссии ОДКБ. По его словам, обстановка во всех регионах страны является стабильной, процесс вывода миротворцев завершится в 10-дневный срок.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.