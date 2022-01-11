Ректор Казанского университета обжалует арест по делу об убийстве

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обжалует свой арест по делу о причастности к заказному убийству депутата в 1999 году. Об этом во вторник, 11 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Апелляционная жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде. Дата рассмотрения пока неизвестна.

22 декабря 2021 года сообщалось, что Гафурову отказали в избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, в том числе в домашнем аресте. Его отправили в СИЗО до 21 февраля.

Ректора КФУ обвиняют в покушении на убийство и в убийстве с отягчающими обстоятельствами, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. В обоих случаях Гафуров, по мнению следствия, был подстрекателем.

Жертвой преступлений был депутат и бизнесмен Айдар Исрафилов. 28 августа 1999 года в Москве на автостоянке возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА, из припаркованного ВАЗ-2106 выскочил человек в белой куртке и на глазах у десятков людей расстрелял Исрафилова в упор из пистолета.

Гафурова задержали из-за показаний Адыгана Саляхова — лидера ОПГ «29-й комплекс», одной из самых жестоких группировок 1990-х.

ОПГ «29-й комплекс» — одно из крупнейших преступных сообществ, действовавших на территории Татарстана, Москвы и Украины в 90-е годы и в начале 2000-х. Основу группировки составили бывшие добровольцы из стройотрядов, возводивших город Набережные Челны. На их счету свыше 20 убийств, более 30 членов ОПГ были осуждены.

