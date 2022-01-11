В России позицию США по Украине назвали твердолобой

Соединенные Штаты сохраняют упорную позицию и продолжают отказываться обсуждать без Киева вопрос о вступлении Украины в НАТО. Источник в кругах, близких к переговорам, назвал твердолобой позицию США, передает РИА Новости.

«Из сопряженных аспектов можно отметить их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», — заявил источник.

Ранее собеседник агентства раскрыл детали переговоров и отметил, что представители российской делегации в ходе переговоров по вопросам стратегической стабильности в Женеве тщательно разъяснили США свои предложения по безопасности. По словам источника, американская сторона пообещала предоставить свои ответы на инициативы Москвы в письменном виде. Ожидается, что получить их Россия сможет уже на следующей неделе.

Ранее в Женеве завершились переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепа, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около семи с половиной часов.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил переговоры с США по безопасности и заявил, что у Москвы нет уверенности в том, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, если стороны заключат соглашение.