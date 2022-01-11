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ООН обратилась к властям Казахстана из-за использования силовиками голубых касок

ООН заявила о недопустимости использования своей символики силовиками Казахстана
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Bebeto Matthews / AP

Использование символики ООН допустимо лишь в операциях, утвержденных Советом Безопасности организации, и только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН. Пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик отреагировал на использование голубых касок казахстанскими силовиками. Комментарий доступен на сайте ООН.

Фотографию военнослужащих, которая, как утверждается, была сделана в Казахстане, опубликовал в Twitter британский журналист Джейк Ханрахан.

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Дюжаррик заявил, что после публикаций в соцсетях ООН инициировала проверку источников распространения снимков представителей сил безопасности, находящихся последние дни в стране «в ооновских касках». Организация обратилась к постоянному представительству Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что «этот вопрос был решен».

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

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Анжелика Бережная
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