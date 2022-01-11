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Реванш Яна со Стерлингом снова перенесли

Американский боец Алджамейн Стерлинг: реванш с Петром Яном состоится не раньше апреля
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото: Jeff Bottari / Reuters

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Петра Яна с Алджамейном Стерлингом, запланированный на 5 марта, перенесен. Об этом в Twitter сообщил американский спортсмен.

По его словам, реванш состоится не раньше апреля. Он также отметил, что не знает причин, почему бой снова решили перенести. «Я продолжаю тренироваться и остаюсь в полной готовности», — добавил Стерлинг.

6 января сообщалось о том, что Стерлинг и Ян встретятся 5 марта в рамках турнира UFC 272 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). 30 октября прошлого года спортсмены должны были провести новый бой на турнире UFC 267, однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику и проиграл путем дисквалификации.

Алексей Гусев
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