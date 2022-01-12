Названа стоимость новых наушников Apple в России

Новые наушники Apple Beats Fit Pro появились на российском сайте компании. Об этом сообщается на сайте Apple.

Наушники-вкладыши Beats Fit Pro появилась на сайте интернет-магазина по цене в 19 990 рублей. В США стоимость гарнитуры составляет 199 долларов. В настоящий момент девайс недоступен для заказа в России — компания еще не называла дату выхода новинки в продажу.

Гарнитура от Apple была представлена в ноябре. Девайс имеет заушные крепления, благодаря которым устройство может надежно крепится в ушах пользователя. Beats Fit Pro получили драйвер с двухэлементной диафрагмой, процессор H1, акселерометр и поддержку Bluetooth. Гаджет также имеет функцию активного шумоподавления. Аккумулятор устройства обеспечивает до шести часов автономной работы.

Apple позиционирует наушники как девайс для активных пользователей. «Эффективность универсального дизайна этих креплений тестировали спортсмены, занимающиеся разными видами спорта», — говорится в описании гарнитуры.

В октябре Apple представила наушники AirPods третьего поколения. Устройство с адаптивным эквалайзером, пространственным звучанием, защитой от влаги оценили в 16 490 рублей.