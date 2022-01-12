В Индии испытали улучшенную крылатую ракету BrahMos

Индия провела испытания улучшенной крылатой ракеты BrahMos морского базирования. Ракету запустили с борта эсминца Visakhapatnam. Об этом сообщила Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии в Twitter.

«Улучшенная противокорабельная версия сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos сегодня запущена с эсминца Visakhapatnam. Ракета точно поразила заданную цель», — отметили в сообщении.

В декабре оборонное ведомство Индии сообщило о завершении испытаний крылатой ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ. Испытательный запуск произвели на полигоне Чандипур в штате Одиша.

В феврале издание The Drive рассказало о перспективной ракете российского истребителя Су-57. В публикации предположили, что боеприпас может быть основан на конструкции создаваемой российско-индийской ракеты BrahMos-II.

Ракету BrahMos разработали специалисты ВПК «НПО машиностроения» и DRDO. Боеприпас производят на совместном российско-индийском предприятии BrahMos Aerospace. Существуют варианты ракеты для морских, воздушных и сухопутных носителей.