В Кремле опровергли скорое принятие закона о введении ковид-сертификатов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал россиянам отписаться от Telegram-каналов, распространяющих информацию о скором принятии Госдумой законопроекта о введении с 1 февраля ковид-сертификатов. Пресс-секретаря президента цитирует РИА Новости.

Песков опроверг информацию о том, что законопроект решили принять в связи с новой волной коронавируса, вызванной штаммом омикрон.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о возможных новых вспышках заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране. Он также дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции.

В Госдуму внесли проекты поправок, касающиеся использования сертификатов о вакцинации. У имеющих ковид-сертификаты россиян, которые привились или переболели COVID-19, будет возможность посещать массовые мероприятия, культурные организации, кафе и рестораны, а также места розничной торговли. Помимо этого, законопроект предусматривает возможность нахождения в общественных местах людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации. До 1 февраля также можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Нововведения не касаются аптек и магазинов, где продаются товары первой необходимости. Соответствующие нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Законопроект был принят в первом чтении.