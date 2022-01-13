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В Казахстане за нападения на полицейских задержали выходцев из Африки

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал граждан ЦАР за нападения на полицию

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Казахстанские правоохранители из комитета национальной безопасности задержали четверых выходцев из Африки, предположительно, участвовавших в нападении на полицию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанные подозреваются в нападении на департамент полиции города Талдыкорган в Алматинской области, а также участии в массовых беспорядках и грабежах в Алма-Ате. Всего сотрудники безопасности совместно с пограничниками задержали восемь человек, четверо оказались гражданами Центральноафриканской Республики (ЦАР). Все задержанные переданы полицейским.

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Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что к беспорядкам в стране причастны иностранцы. Боевики, по его мнению, прибыли в Казахстан из Афганистана, стран Ближнего Востока и Средней Азии. Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Арман Дикий) обвинял в беспорядках киргизов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Люди вышли на улицы на западе страны, требуя экономических реформ. Вскоре протест охватил всю территорию республики, а на городских площадях начались столкновения с полицией. В результате несколько правительственных зданий оказались сожжены, самый большой урон мародеры нанесли Алма-Ате. Для стабилизации ситуации Токаев попросил помощи у ОДКБ.

Тем временем на 13 января российские миротворцы уже начали покидать республику. По мнению президента, ситуация в Казахстане достаточно спокойная, чтобы местные силовики могли справляться собственными силами.

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Дмитрий Настасьев
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