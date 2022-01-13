Во французских Каннах закрыли мечеть за пропаганду антисемитизма

В Каннах закрыли мечеть за пропаганду антисемитизма, нападки на ценности Французской республики, антизападные и гомофобные проповеди. Об этом сообщает The Local France.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманин распорядился остановить работу мечети, так как ее руководство поддерживало запрещенные радикальные ассоциации, занимающиеся распространением исламистской пропаганды. «Это решение принято после тщательной исследовательской работы государственных служб и многочисленных отчетов, сделанных непосредственно муниципалитетом Канн с 2015 года», — говорится в заявлении мэра Канн Дэвида Лиснарда.

Отмечается, что в прошлом власти не раз закрывали мечеть, в которой молятся более 600 верующих. «Хотя важно, чтобы каждый мог достойно исповедовать свою религию, для французского общества жизненно важно, чтобы организаторы места отправления культа не были пропагандистами, враждебными стране, и чтобы они не выступали против Французской республики», — сообщили в мэрии.

Ранее Дарманин сообщил, что в результате инспектирования в стране были закрыты 21 из 92 мечетей. По его словам, «около 70 мечетей стали радикальными».

В конце декабря власти французского департамента Уаза постановили закрыть мечеть в городе Бове за пропаганду радикального исламизма. Некоммерческая организация, управляющая мечетью, пообещала оспорить решение властей департамента Уаза в суде.

МВД Франции сообщило, что имам мечети в Бове разжигал в своих прихожанах ненависть и жажду насилия, проповедуя идеи джихада. По данным ведомства, всего около сотни мечетей Франции находятся под наблюдением специальных служб.

В октябре 2021 года по приказу префектуры французского департамента Сарта за пропаганду терроризма сроком на шесть месяцев была закрыта мечеть в коммуне Аллон. Расследование полиции показало, что руководители религиозных ассоциаций Juste Milieu и Al Qalam, которые управляют мечетью, в 2020 году призывали прихожан бороться с исламофобами и говорили, что Франция якобы объявила войну исламу.