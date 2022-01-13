Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Локомотив
Отменён
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Отменён
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Суперкубок Испании|1/2 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Дженоа
Кубок Италии|1/8 финала
Спорт

«Краснодар» возглавил бывший наставник клуба АПЛ

Бывший наставник «Норвича» Даниэль Фарке назначен главным тренером «Краснодара»

Фото: Paul Chesterton / globallookpress.com

«Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера немца Даниэля Фарке. Об этом сообщается на сайте российской команды.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до июня 2024 года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Ассистентом Фарке станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

С 2017 по 2021 год Фарке возглавлял «Норвич». Он дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Тренер был уволен 7 ноября. «Канарейки» находятся на последнем месте в турнирной таблице.

5 января «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. В клубе не сообщили о причинах этого решения. Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля 2021 года. В первой части сезона Российской премьер-лиги краснодарцы финишировали на пятом месте.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В городах России начали массово эвакуировать школы из-за сообщений о минировании
В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против Путина
Российский миллиардер оценил траты Европы на спасение планеты
В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны
Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс
В ОДКБ заявили о стабилизации обстановки в Казахстане
Стюардесса частной яхты назвала самую ненавистную часть своей работы
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Ученые поставили под сомнение одну из парадигм эволюции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter