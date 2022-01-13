«Краснодар» возглавил бывший наставник клуба АПЛ

«Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера немца Даниэля Фарке. Об этом сообщается на сайте российской команды.

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до июня 2024 года. Финансовые условия соглашения не уточняются. Ассистентом Фарке станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб «быков» пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

С 2017 по 2021 год Фарке возглавлял «Норвич». Он дважды выводил команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Тренер был уволен 7 ноября. «Канарейки» находятся на последнем месте в турнирной таблице.

5 января «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. В клубе не сообщили о причинах этого решения. Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля 2021 года. В первой части сезона Российской премьер-лиги краснодарцы финишировали на пятом месте.