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Умерла солистка группы The Dixie Cups

Американская певица Роза Хоукинс скончалась в возрасте 76 лет после неудачной операции

Фото: Dave Martin / AP

Умерла американская певица, солистка известной поп-группы The Dixie Cups Роза Хоукинс. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на ее сестру и коллегу артистки по группе Барбару Хоукинс.

Исполнительница скончалась в возрасте 76 лет в одной из больниц Флориды после неудачной операции, проведенной в начале 2022 года. Известно, что у женщины открылось внутреннее кровотечение, которое вместе с другими осложнениями привело к летальному исходу.

Роза Хоукинс родилась 24 сентября 1944 года в Новом Орлеане. Вместе со своей родной сестрой Барбарой Хоукинс и двоюродной сестрой Джоан Мари Джонсон они основали девичью группу The Dixie Cups. Трио прославилось в 1964 году после выхода дебютного сингла Chapel of Love. Пластинка с песней была продана более чем в миллионе экземпляров. The Dixie Cups также принадлежат такие хиты, как People Say и Iko Iko. В 2007 году группа была принята в Зал славы вокальных групп.

Ранее сообщалось о смерти основательницы группы The Ronettes Вероники Иветт Беннетт, более известной под псевдонимом Ронни Спектор. Спектор скончалась после непродолжительной борьбы с раком. Певице было 78 лет.

Сергей Равин
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