Врач назвала лучшие продукты для укрепления иммунитета в период пандемии

Врач профилактической медицины из США назвала четыре продукта, которые, по ее мнению, помогут укрепить иммунитет в период пандемии и улучшить самочувствие во время болезни. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Доктор Седрина Колдер считает, что лучше всего для этих целей подходят куриный суп, имбирный чай с медом, перец чили и чеснок. «Курица — отличный источник витамина B6, который необходим для правильной работы иммунной системы», — сказала врач. Она также сослалась на исследование, опубликованное в научном издании Journal of Immunology Research, в котором утверждается, что ослабление иммунной системы напрямую связано с дефицитом витамина B6.

Помимо прочего, Колдер считает, что куриный суп поможет смягчить першение и боль в горле, которые являются одними из главных симптомов омикрон-штамма COVID-19.

Напитком, который, по мнению врача, поможет усилить иммунитет и помочь в борьбе с инфекциями, является чай с имбирем и медом. Колдер рассказала, что имбирь способствует уменьшению воспалений и помогает облегчить тошноту, которая часто бывает симптомом вирусных заболеваний, а мед — одно из лучших средств для смягчения боли в горле.

Другим продуктом, способным улучшить самочувствие, по мнению Колдер, является перец чили. Доктор сказала, что капсаицин, содержащийся в чили, поможет прочистить заложенный нос. Кроме того, исследования African Health Sciences показывают, что капсаицин помогает в борьбе с воспалительными процессами.

Еще одной добавкой к рациону, которая может помочь укрепить иммунитет, по мнению Колдер, является чеснок. «Чеснок стимулирует активность клеток иммунитета, и может помочь в борьбе с инфекциями», — сказала доктор. Она рекомендует добавлять чеснок в блюда, такие как паста или суп, во время болезни и в качестве профилактики.

