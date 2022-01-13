В Казахстане за нападения на полицейских задержали иностранцев

Казахстанские правоохранители из комитета национальной безопасности задержали четверых иностранцев, предположительно, участвовавших в нападении на полицию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанные подозреваются в нападении на департамент полиции города Талдыкорган в Алматинской области, а также в участии в массовых беспорядках и грабежах в Алма-Ате. Всего сотрудники органов безопасности совместно с пограничниками задержали 16 человек, четверо из них оказались гражданами Центрально-Азиатских республик (в Казахстане для этого региона используют аббревиатуру ЦАР — прим. «Ленты.ру»). Все задержанные переданы полицейским.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал о том, что к беспорядкам в стране причастны иностранцы. Боевики, по его мнению, прибыли в Казахстан из Афганистана, стран Ближнего Востока и Средней Азии. Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев (Арман Дикий) обвинял в беспорядках киргизов.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Люди вышли на улицы на западе страны, требуя экономических реформ. Вскоре протест охватил всю территорию республики, а на городских площадях начались столкновения с полицией. В результате несколько правительственных зданий оказались сожжены, самый большой урон мародеры нанесли Алма-Ате. Для стабилизации ситуации Токаев попросил помощи у ОДКБ.

Тем временем на 13 января российские миротворцы уже начали покидать республику. По мнению президента, ситуация в Казахстане достаточно спокойная, чтобы местные силовики могли справляться собственными силами.

Изначально в новости «Ленты.ру» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана сообщалось о том, что правоохранительные органы задержали четырех граждан Центральноафриканской Республики (ЦАР). Приносим свои извинения читателям.