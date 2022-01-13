Мишустин заявил о кардинальном отличии ситуации с COVID-19 от прошлогодней

В настоящее время ситуация с коронавирусом в мире кардинально отличается от той, что наблюдалась в прошлом году. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума, его цитирует ТАСС.

При этом до сих пор остаются риски новых волн инфекции, подчеркнул он. Мишустин заявил, что в таких условиях российские власти считают задачей номер один сохранить здоровье людей и увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

По словам главы правительства, в России необходимо отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз, так как пандемия COVID-19 может быть не последней.

Ранее президент Владимир Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии коронавируса в России. В связи с этим Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать это с регионами» и заявил, что из-за омикрон-штамма нужна мобилизация разных учреждений.

Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации из-за южноафриканского варианта вируса стране число новых случаев COVID-19 может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.