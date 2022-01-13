Лукашенко созвонился с Токаевым

Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев созвонились в четверг, 13 января. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Лидеры поговорили о событиях, происходящих с начала января в Казахстане. Токаев поблагодарил Лукашенко за оказанную поддержку, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также рассказал белорусскому президенту о мерах, которые применяются в настоящее время для стабилизации положения в Казахстане.

Ранее президент Казахстана поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в восстановлении порядка в стране. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, лидеры созвонились и провели переговоры касательно мер, которые необходимо предпринять для полной стабилизации обстановки в стране.

13 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Он отметил, что в стране разгромлены бандиты и террористы. Уже известно, что российские миротворцы начали покидать республику.

7 января белорусский лидер также провел телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за происходящих в стране беспорядков.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта и объекты инфраструктуры. Люди также вышли на протесты с требованиями к уходу Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.