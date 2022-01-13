Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко созвонился с Токаевым

«Пул Первого»: президент Белоруссии Лукашенко созвонился с лидером Казахстана Токаевым

Фото: Didor Sadulloev / Reuters

Президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев созвонились в четверг, 13 января. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Лидеры поговорили о событиях, происходящих с начала января в Казахстане. Токаев поблагодарил Лукашенко за оказанную поддержку, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также рассказал белорусскому президенту о мерах, которые применяются в настоящее время для стабилизации положения в Казахстане.

Ранее президент Казахстана поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за помощь в восстановлении порядка в стране. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, лидеры созвонились и провели переговоры касательно мер, которые необходимо предпринять для полной стабилизации обстановки в стране.

13 января генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане. Он отметил, что в стране разгромлены бандиты и террористы. Уже известно, что российские миротворцы начали покидать республику.

7 января белорусский лидер также провел телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым из-за происходящих в стране беспорядков.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта и объекты инфраструктуры. Люди также вышли на протесты с требованиями к уходу Назарбаева из политики, проведению новых выборов и роспуску парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Джейсон Момоа и Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений
В Финляндии впервые умер зараженный коронавирусом ребенок
Застрявшая в самолете птица совершила многочасовой перелет и прославилась в сети
В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с коронавирусом
Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в неловкую ситуацию
В сети оценили меню петербургского ресторана времен Николая II
Матвиенко назвала дату индексации пенсий россиян
Вдова Задорнова раскрыла ставшую причиной конфликта с Ельциным фразу сатирика
Попавшая в больницу Тарасова рассказала о своем состоянии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter