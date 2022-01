Звезда реалити-шоу раскрыл секрет похудения на 82 килограмма за восемь месяцев

Звезда британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс») Джеймс Арджент (James Argent) раскрыл секрет своего похудения на 82 килограмма за восемь месяцев. Соответствующий материал публикует Mirror.

34-летний Арджент признался, что начал постепенно полнеть во время карантина, введенного в разгар пандемии коронавируса. «Я начинал свой день с большого полного английского завтрака, затем в течение дня ел шоколад, жевательные конфеты и чипсы и пил газированные напитки. На обед и ужин у меня была еда на вынос», — признался мужчина, который поправился до 170 килограммов.

Джеймс Арджент Фото: Ken McKay / ITV / Shutterstock / REX

Врачи предупредили, что если он заболеет COVID-19 в таком весе, то ему тяжело будет перенести болезнь. Кроме того, мать телеведущего сказала, что он изменился до неузнаваемости. Так, в апреле 2021 он сделал операцию, в ходе которой ему удалили 70 процентов желудка с целью уменьшить потребляемое количество еды. В течение двух месяцев после операции Арджент сидел на питьевой диете. После восстановления он изменил свой рацион и начал регулярно посещать тренажерный зал.

Звезда реалити-шоу завтракает небольшой тарелкой хлопьев с молоком, либо пышкой с маслом. Перед тренировкой он съедает банан, а на обед он ест куриный или рыбный салат, или острый куриный суп. Ужинает артист чаще всего паэльей или пастой, а в качестве закусок он выбирает орехи или попкорн.

«Я могу переваривать большинство продуктов, но мне приходится жевать любую пищу в течение 20 секунд, а после глотка ждать еще 20 секунд, прежде чем продолжить трапезу», — пояснил Арджент.

Ранее в январе экс-госсекретарь США раскрыл секрет похудения на 40 килограммов за полгода. 58-летний Майк Помпео признался, что поправившись до 136 килограммов, он решил установить домашний тренажер в своем подвале. «Я спускался туда пять-шесть раз в неделю и занимался хотя бы по полчаса», — поделился он.