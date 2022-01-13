В Госдуме связали рост числа преступлений против детей с коронавирусом

Наблюдаемый в последнее время рост числа преступлений против детей может быть связан с обострениями психических заболеваний у перенесших коронавирус. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

По ее словам, обострения психических заболеваний, возникающие как последствие COVID-19, могут толкать людей на преступления, в том числе против несовершеннолетних. Для мониторинга таких состояний Буцкая предлагает ввести психологические тесты при диспансеризации.

Депутат также призвала родителей активнее общаться с детьми и проводить с ними профилактические беседы на предмет возможных опасностей.

«В XXI веке у нас есть много возможностей сделать так, чтобы ребенок был на виду — телефон, часы, недавно появилась одежда, в которой есть метка, по которой можно сразу получить информацию, где находится ребенок», — добавила она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума до 1 февраля должна рассмотреть законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов.

4 января двое мужчин в Костроме похитили, изнасиловали, а затем убили пятилетнюю девочку. Позже полицейские выяснили, что один из них, Денис Герасимов, ранее уже был судим за распространение детской порнографии и педофилию. Вину оба мужчины признали. Сейчас они помещены в СИЗО в одиночные камеры.