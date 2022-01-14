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Премьер-министр Австралии объяснил депортацию Джоковича

Премьер Австралии Моррисон о депортации Джоковича: мы охраняем результат жертв пандемии

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение министра иммиграции Алекса Хоука повторно аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Его слова приводит The Guardian.

Моррисон обратил внимание на то, что смертность от коронавируса в Австралии одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации — один из самых высоких. «Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться», — объяснил он решение министра о депортации теннисиста.

Ранее 14 января власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. Отмечалось, что юристы спортсмена планируют обжаловать решение.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в турнире Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

Анастасия Борисова
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