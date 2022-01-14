Женщина украла тысячи iPod у школьников

Сотрудница школы в штате Нью-Мексико Кристи Сток присвоила более трех тысяч iPod и перепродала их. Об этом сообщается на сайте Министерство юстиции США.

Сток обвинили и признали виновной в краже более трех тысяч плееров iPod, которые были закуплены по программе для школьников, в том числе из семей коренных американцев. Бывшая работница образовательного учреждения была приговорена к 18 месяцам лишения свободы.

В документе говорится, то Сток обманным путем присвоила себе тысячи устройств, закупленных по госпрограмме. Мошеннические действия начались с 2013 года, когда чиновница руководила программой Центрального объединенного школьного округа Нью-Мексико. Группа злоумышленников, в которую также входили Джеймс Бендер и Саураба Чавлы, переправили партию iPod в Мэриленд, где гаджеты продали на eBay со значительной скидкой.

В суде Сток признала, что в период с 2013 по 2018 годы заработала на продаже краденных iPod более 800 тысяч долларов. Кроме того, женщина подавала фальшивые декларации о доходах, в результате чего похитила у государства более 270 тысяч долларов. Чавлы, который в результате аферы приобрел дом и автомобиль Tesla, будет вынужден вернуть государству 2,3 миллиона долларов со своего счета и заплатить штраф в размере 714 тысяч долларов.

Осенью 2020 года Apple подала в суд на утилизирующего технику партнера GEEP Canada, обвинив его в перепродаже переданных на уничтожение устройств. Считается, что подрядчик продал более 100 тысяч единиц iPhone.