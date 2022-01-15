Антиваксеры устроили марш в поддержку Джоковича

Австралийские противники вакцинации требуют допуска сербского теннисиста Новака Джоковича на турнир Australian Open. Они организовали акцию протеста в Мельбурне. Об этом сообщает 9News.

Протестующие требуют остановить «медицинскую сегрегацию» и отменить обязательную вакцинацию от COVID-19. Марш в Мельбурне насчитывает несколько сотен участников. Они также намерены поддержать Джоковича на заседании суда, которое назначено на 16 января. Антиваксеры соберутся у здания федерального суда.

Джокович проведет ночь перед заседанием в «тайном месте». Стороны договорились об этом, чтобы избежать «медиацирка» вокруг теннисиста.

15 января спортсмена задержали. Мера последовала за решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука отозвать визу звезды тенниса в пятницу, 14 января.

Джоковича уже пытались выдворить из Австралии. 10 января сербу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в Australian Open. Турнир должен пройти с 17 по 30 января.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как виза теннисиста не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Как отметил премьер-министр страны Скотт Моррисон, у Джоковича на момент пересечения границы «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию.