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Спорт

Джокович проведет ночь в тайном месте перед судом

Теннисист Джокович проведет ночь под стражей в «тайном месте» перед судом в Австралии
Новак Джокович

Новак Джокович . Фото: Diego Fedele / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович проведет под стражей в «тайном месте» перед запланированным на воскресенье, 16 января, судом в Австралии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Теннисист проведет ночь с субботы, 15 января, на воскресенье, 16 января, будет находиться под стражей, место пребывания не сообщается.

Также указывается, что стороны австралийского правительства и спортсмена договорились, что Джокович будет в тайном для публики месте для самого игрока и для исключения «медиацирка» вокруг него.

Ранее сообщалось, что иммиграционная полиция Австралии задержала сербского теннисиста в соответствии с решением суда. Эта мера последовала за решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука отозвать визу звезды тенниса в пятницу, 14 января.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию и получить возможность принять участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), который пройдет с 17 по 30 января.

Марина Совина
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