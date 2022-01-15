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Россиянам напомнили об изменениях в расчете налога при операциях с недвижимостью

ФНС: в 3-НДФЛ можно не указывать доход от продажи недвижимости ниже налогового вычета

Фото: Pixabay

Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила россиянам об изменениях в расчете налога при операциях с недвижимостью, изменения в законодательстве вступили в силу с 1 января 2022 года. Перечень опубликован на сайте ФНС.

Так, в декларации 3-НДФЛ теперь можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Это касается граждан, которые продали квартиру или дом по цене ниже одного миллиона рублей.

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«Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется», — отметили в ФНС. При приобретении прав на жилье или его долю в строящемся доме право на налоговый вычет возникает с момента подписания передаточного акта застройщиком.

Кроме того, семьи с детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения имуществом, но это положение касается только доходов, полученных при сделках в 2021 году.

В ФНС также объяснили измения, касающиеся предельного минимального срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия. Он отсчитывается с момента полной оплаты стоимости объекта по этому договору. Таким образом, не учитывается момент дополнительной оплаты, связанной с увеличением площади такого объекта после ввода дома в эксплуатацию.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой освободить россиян от уплаты налога для физлиц на доход сделки по продаже унаследованной недвижимости. Он напомнил, что согласно российскому законодательству, россияне обладают правом продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения собственностью. Это правило создает трудности для наследников, уже обладающих собственным жильем и планирующих расстаться с наследством.

Марина Совина
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