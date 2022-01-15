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Спорт

Российский фигурист-чемпион рассказал о последствиях избиения

Российский фигурист Соловьев о последствиях избиения в Москве: есть проблемы с речью

Фото: @dmitry_solovyev

Пострадавший во время нападения в одном из караоке-клубов Москвы олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев рассказал о проблемах со здоровьем. Его слова доступны на странице в Instagram.

«Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью», — поделился фигурист. Он выразил уверенность, что вскоре сможет справиться с этим недугом.

Спортсмен отметил, что выполняет все предписания врачей и постепенно восстанавливается. Соловьев отметил, что ему посоветовали меньше пользоваться телефоном, поэтому он не может отвечать на сообщения и комментарии болельщиков в социальных сетях.

21 декабря спортсмен был избит в Москве тремя мужчинами, когда вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. У фигуриста была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Против нападавших возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»).

Дарья Коршунова
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