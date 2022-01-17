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На Украине объявлен в розыск еще один высокопоставленный чиновник

Украинские следователи объявили в международный розыск бывшего министра Демчишина

Фото: Правительственный портал Украины

Украинские следователи из Государственного бюро расследований (ГБР) объявили в международный розыск бывшего министра энергетики республики Владимира Демчишина. Следователи подозревают его по делу о поставках угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Демчишин в международном розыске. Место его пребывания устанавливается», — заявила представитель ведомства Татьяна Сапьян. Следователи ранее вызывали бывшего высокопоставленного чиновника на допрос, однако министр в ГБР не явился.

Демчишин — не единственный украинский деятель, привлекаемый к этому делу. Одним из главных его фигурантов стал бывший президент Петр Порошенко. Также следователи предъявили обвинения лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Лидеров оппозиции на Украине обвиняют в содействии терроризму и государственной измене.

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Бывший министр Демчишин занимал свой пост в 2014-2016 году, входил в правительство премьера Арсения Яценюка. Он закончил Львовский национальный университет, а до перехода на государственную службу работал в финансовых департаментах частных компаний.

Тем временем в России назвали возвращение на Украину подозреваемого Порошенко проигрышем для президента республики Владимира Зеленского. Сенатор от Крыма Сергей Цеков уверен, что попытки Зеленского арестовать оппонента закончатся ростом рейтинга Порошенко.

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Дмитрий Настасьев
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