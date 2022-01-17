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Чемпион ОИ осудил КХЛ за позицию в деле изнасиловавшего девочку хоккеиста

Кожевников заявил, что его угнетает реакция КХЛ на признание Буше в изнасиловании девочки

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на признание нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рида Буше в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

«Наша реакция меня просто угнетает! (...) Почему американцам в России прощается все, а русским в Америке — ничего? Тут все предельно просто и страшно. Если мы этого не понимаем, тянем время и надеемся замять, то это наш национальный позор», — заявил Кожевников. По его мнению, КХЛ была обязана обозначить позицию и сразу же дисквалифицировать Буше.

16 января руководство КХЛ подчеркнуло, что не будет высказываться по этому делу до решения суда. Кроме того, в «Локомотиве» заявили, что Буше продолжает тренироваться в основном составе команды.

Хоккеист признался в изнасиловании 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

Анастасия Борисова
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