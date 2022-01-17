Названы основные претенденты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.

МЮ рассматривает кандидатуры наставника «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино и тренера «Аякса» Эрика тен Хага. Команда намерена закрыть вакансию до завершения сезона. В клубе считают, что это положительно скажется на результатах команды.

С 29 ноября пост главного тренера МЮ временно занимает немец Ральф Рангник. Он будет возглавлять МЮ до конца сезона, если ему не будет найдена замена. После этого специалист продолжит работу в клубе в качестве консультанта. Контракт рассчитан на два года.

21 ноября с поста главного тренера был уволен норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер. Решение было принято на фоне неудачных выступлений клуба.