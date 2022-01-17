Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Власти американского города оплатили бездомным отель

Bloomberg: мэр Бостона Мишель Ву поручила поселить бездомных в отель

Мэр города Бостон и член городского совета Мишель Ву поручила очистить город от лагерей бездомных. В отличие от своего предшественника Ву прислушалась к призывам активистов и обеспечила оставшихся без дома людей новым местом жительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Первыми участниками инициативы Ву стали жители палаточного городка Mass. and Cass. Их переселили в шестиэтажный отель Best Western Plus Boston Hotel, оплаченный властями до конца года. Один номер с общей ванной делят два человека.

Помимо жилья бездомные получат помощь от социальных работников. При этом заселенных в отель людей не будут выгонять за употребление алкоголя и наркотиков. Именно последний фактор кажется властям американского города ключом к решению проблемы, так как многие зависимые избегают приютов из-за невозможности покинуть их ночью ради получения дозы.

Материалы по теме:
Зеленый шпиль. Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
Зеленый шпиль.Американцы придумали небоскреб будущего. Как он будет выглядеть и спасать планету от загрязнения?
6 декабря
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

Согласно плану Ву, бездомные проведут в отеле полгода, после чего их переселят во временное жилье для нуждающихся. Большинство граждан поддерживают действия мэра, но есть и недовольные. Проживающие неподалеку от отеля люди раскритиковали инициативу властей, отметив, что Ву обращает недостаточно внимания на проблемы наркотической зависимости и преступности среди жителей Mass. and Cass.

В декабре 2021-го британский принц Уильям также направил ресурсы на помощь оказавшимся на улице людям. Он заявил о желании отдать часть королевских владений герцогства Корнуолл на благотворительность. Член королевской семьи предложил разместить в зданиях бездомных.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ООН призвали мир готовиться к следующей пандемии
На Украине оценили возможность нового Майдана из-за Порошенко
Суд перенес избрание меры пресечения для Порошенко
Московского художника задержали за «фекальную» инсталляцию
Захарова заявила о «хитросплетениях» в Евросоюзе на фоне роста цен на газ
Боррель призвал пересмотреть европейскую структуру безопасности
Власти американского города оплатили бездомным отель
Украинские военные освоили более 300 стандартов НАТО
Боррель оценил вероятность «нападения» России на Украину
Инфекционисты спрогнозировали развитие пятой волны пандемии в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter