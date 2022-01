Власти американского города оплатили бездомным отель

Мэр города Бостон и член городского совета Мишель Ву поручила очистить город от лагерей бездомных. В отличие от своего предшественника Ву прислушалась к призывам активистов и обеспечила оставшихся без дома людей новым местом жительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Первыми участниками инициативы Ву стали жители палаточного городка Mass. and Cass. Их переселили в шестиэтажный отель Best Western Plus Boston Hotel, оплаченный властями до конца года. Один номер с общей ванной делят два человека.

Помимо жилья бездомные получат помощь от социальных работников. При этом заселенных в отель людей не будут выгонять за употребление алкоголя и наркотиков. Именно последний фактор кажется властям американского города ключом к решению проблемы, так как многие зависимые избегают приютов из-за невозможности покинуть их ночью ради получения дозы.

Согласно плану Ву, бездомные проведут в отеле полгода, после чего их переселят во временное жилье для нуждающихся. Большинство граждан поддерживают действия мэра, но есть и недовольные. Проживающие неподалеку от отеля люди раскритиковали инициативу властей, отметив, что Ву обращает недостаточно внимания на проблемы наркотической зависимости и преступности среди жителей Mass. and Cass.

В декабре 2021-го британский принц Уильям также направил ресурсы на помощь оказавшимся на улице людям. Он заявил о желании отдать часть королевских владений герцогства Корнуолл на благотворительность. Член королевской семьи предложил разместить в зданиях бездомных.