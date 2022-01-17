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Мясников предрек в России сотни тысяч зараженных коронавирусом в день

Врач Мясников: грядет сотни тысяч инфицированных в день с минимальными симптомами ОРЗ
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников предрек в России сотни тысяч зараженных коронавирусом в день. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Доктор уточнил, что СМИ в последние два года «запугивали» людей пандемией, что может оказать негативный эффект.

«Грядет сотни тысяч инфицированных в день. Нет, не тяжело больных — инфицированных с минимальными симптомами ОРЗ. Но сотни тысяч. СМИ уже запугали население ИВЛ и гробами, и чуть температура — и мы звоним в скорую и требуем КТ. Теперь если только 10 процентов из людей с температурой 38 позвонят в скорую — медицина рухнет», — уточнил Мясников.

По его словам, нужно доносить до населения, что при ОРЗ можно просто посидеть дома несколько дней, «покапать в нос» и принять парацетамол. «Других лекарств не существует, все эти "противовирусные" сегодня не работают. Не звоните в скорую, что вы от нее хотите? Чтобы отвезла вас в больницу, где вы заразитесь уже дельтой?!» — возмутился Мясников.

Он также перечислил показания для обращения к врачу, среди которых одышка при небольшой физической нагрузке или в покое и симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание. Также Мясников посоветовал звонить в скорую, если наблюдается постоянно высокая температура выше 38 градусов, заторможенность, сонливость, апатия и спутанность мыслей. Показатели 94 процента и ниже на пульсоксиметре, по мнению доктора, также являются основанием для госпитализации.

Ранее омикрон-штамм коронавируса впервые выявили в еще трех российских регионах: Бурятии, Хакассии и Челябинской области. Перед этим первые пять случаев заражения обнаружили в Красноярске. 14 января вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено почти 800 случаев заражения омикрон-штаммом, резкий рост заболеваемости наблюдается в Москве.

Марина Совина
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