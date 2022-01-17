ФИФА выбрала лучшего футболиста 2021 года

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски был выбран лучшим футболистом 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом стало известно в ходе церемонии, которая транслировалась на YouTube-канале организации.

33-летний футболист получил награду, опередив форварда французского ПСЖ Лионеля Месси и нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Левандовски получил приз во второй раз. Победитель был определен путем голосования журналистов, главных тренеров и капитанов мужских и женских сборных.

18 декабря Левандовски установил уникальный рекорд. Поляк довел количество забитых голов за календарный год до 43. Таким образом, он побил достижение Герда Мюллера, который в 1972 году записал на свой счет 42 забитых мяча.

29 ноября в Париже состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». В споре за приз Месси обогнал Левандовского. На счету аргентинца семь «Золотых мячей». Комментируя свою победу Месси признался, что считает Левандовского достойным награды.