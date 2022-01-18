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Эксперты зашли в тупик в деле об отравлении двух москвичек арбузом

Эксперты не выявили вещество, которым отравились съевшие арбуз бабушка и внучка в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эксперты зашли в тупик в деле о смерти двух москвичек, которые съели купленный в «Магните» арбуз. Специалисты не смогли выявить точное вещество. Об этом сообщил адвокат Андрей Сергеев, который представляет интересы сотрудника частной компании Антона Котова, проводившего дезинсекцию в магазине, его слова передает ТАСС.

«Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным», — заявил адвокат. Согласно выводу еще одной экспертизы, органических соединений токсического действия, в том числе нитритов, нитратов и фосфорорганических соединений, обнаружено не было.

10 сентября 2021 года стало известно об отравлении семьи в Москве. 15-летняя школьница, ее мать и 61-летняя бабушка съели арбуз, купленный в магазине «Магнит», после чего попали в больницу. Пенсионерка и внучка скончались, мать удалось спасти. Позднее ее выписали из больницы.

Начальник столичного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев заявил, что причиной смерти двух москвичек стал токсичный лямбда-цигалотрин.

13 сентября правоохранительные органы задержали 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала, где был куплен арбуз. 15 сентября его арестовали. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»). 11 октября дезинсектора освободили из СИЗО и поместили под домашний арест.

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Никита Абрамов
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