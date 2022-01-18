Мужчина попытался взорвать элитный автомобиль и остался без руки

В украинском Ивано-Франковске мужчина предпринял попытку взорвать элитный автомобиль во дворе одной из многоэтажек, однако взрывное устройство сработало у него в руках, когда он пытался его установить, сообщает ТСН.

21-летний преступник приехал на такси во двор, где находилась машина, которую он хотел подорвать, около двух часов ночи. При попытке подложить бомбу она сдетонировала, после чего он скрылся с места происшествия. Однако, вскоре ему пришлось обратиться за помощью к медикам.

Его состояние расценивается как тяжелое, он остался без руки — спасти ее не помогла даже операция. Помимо этого он перенес большую потерю крови, а также на нем обнаружили множество осколочных ранений. В правоохранительных органах пока на раскрывают подробности, однако возле палаты злоумышленника дежурят полицейские.

Ранее стало известно, что в Новосибирске сотрудники ФСБ изъяли более 2,5 килограмма пороха при обыске у двоих местных жителей, подозреваемых в создании лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. По данным ведомства, в частном доме и квартире задержанных силовики также обнаружили 70 емкостей с химреактивами, необходимыми для изготовления взрывчатки, и специальное оборудование.