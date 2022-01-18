На Украине раскрыли требования к новой легкой БМП

Командование Сухопутных войск украинских вооруженных сил раскрыло требования к перспективной легкой боевой машине пехоты (БМП). Новая техника может заменить советские БМП-1 и БМП-2, сообщает Defence Express.

Военные планируют получить плавающую машину массой около 18 тонн с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Одним из требований стала модульная конструкция, которая позволит менять конфигурацию машины. Также новая БМП должна обладать усиленной противоминной защитой и увеличенным десантным отделением.

Машину хотят оснастить боевым модулем с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, спаренным пулеметом и противотанковым ракетным комплексом «Барьер». Также боевой модуль оснастят тепловизионным прицелом и цифровой системой управления огнем.

В публикации отмечают, что машина массой 18 тонн может получить только защиту от пуль стрелкового оружия.

В декабре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в ближайшее время российские военные получат новую БМП Б-19. Машина с боевым модулем «Эпоха» может поражать вертолеты, бронетехнику и живую силу противника.