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На Украине раскрыли требования к новой легкой БМП

Украинские военные озвучили требования к машине, которая заменит советские БМП-1 и БМП-2

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Командование Сухопутных войск украинских вооруженных сил раскрыло требования к перспективной легкой боевой машине пехоты (БМП). Новая техника может заменить советские БМП-1 и БМП-2, сообщает Defence Express.

Военные планируют получить плавающую машину массой около 18 тонн с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Одним из требований стала модульная конструкция, которая позволит менять конфигурацию машины. Также новая БМП должна обладать усиленной противоминной защитой и увеличенным десантным отделением.

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Машину хотят оснастить боевым модулем с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, спаренным пулеметом и противотанковым ракетным комплексом «Барьер». Также боевой модуль оснастят тепловизионным прицелом и цифровой системой управления огнем.

В публикации отмечают, что машина массой 18 тонн может получить только защиту от пуль стрелкового оружия.

В декабре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что в ближайшее время российские военные получат новую БМП Б-19. Машина с боевым модулем «Эпоха» может поражать вертолеты, бронетехнику и живую силу противника.

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Даниил Иринин
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