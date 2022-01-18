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Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за семь лет

Цены фьючерса на нефть Brent выросла на 0,54 процента, достигнув 87 долларов за баррель

Фото: Pixabay

Цены фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 0,54 процента, достигнув 87 долларов за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 05:22 мск.

В последний раз стоимость нефти достигала 87 долларов за баррель более семи лет назад, в октябре 2014 года.

Накануне, 17 января, нефтяные котировки стабилизировались около 86 долларов за баррель сорта Brent. Поддержку нефти оказали данные из Китая. При этом рубль остался слабым и на фоне дорогой нефти, а также терял свою привлекательность у инвесторов.

В январе опрошенные аналитики заявили, что к концу 2022 года цена на нефть сохранится на уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужат избыток предложения на мировом рынке и снижение спроса из-за новых возможных локдаунов в разных странах.

Марина Совина
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