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В Британии предложили сажать в тюрьму за загрязнение воздуха

Британское Агентство по окружающей среде предложило сажать в тюрьму за загрязнение воздуха

Фото: Lukas Barth / Reuters

Правительству следует пересмотреть законы о борьбе с загрязнением, чтобы одни из самых опасных преступников Британии — директора загрязняющих воздух корпораций — сели в тюрьму. Так считает глава Агентства по окружающей среде Джеймс Беван, уточняет The Times.

На совещании Вестминстерского форума по энергетике, окружающей среде и транспорту Беван предложил ужесточить законы, повысить требования к корпорациям и строже наказывать нарушителей. По его мнению, новые правила помогут не только всей планете, но и повысят уровень жизни в Великобритании: ведь на бедных людей качество окружающей среды влияет в первую очередь. Дипломат хочет, чтобы власти вели с нарушителями диалог, но при необходимости «доставали кнут».

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«В особенно вредоносных случаях загрязнения — за последние годы мы не раз сталкивались с такими — штрафы должны быть настолько крупными, чтобы ощутимо ударить по карману компании-нарушителя, а главам организаций должен грозить тюремный срок», — заявил Беван.

В октябре 2021-го сообщалось, что одну из крупнейших рек Великобритании превратили в помойку. В реку Уай неоднократно сливали промышленные отходы, которые разрушали естественную среду водоема и убивали рыб. В загрязнении акватории сточными водами обвиняют представителей сельскохозяйственных компаний, которые сливают в реку отходы с полей и ферм.

Александра Мирошникова
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