Мужчина купил пачку чипсов и обнаружил неприятную находку

Пользователь под ником Rellim93 поделился историей о том, как купил чипсы Doritos и был неприятно удивлен содержимым пачки. Фотографию неожиданной находки мужчина опубликовал на сайте Reddit.

Автор поста рассказал, что недавно приобрел для своего ребенка пачку Doritos. По словам мужчины, когда он открыл упаковку, то обнаружил в ней всего четыре чипса и несколько «наггетсов», спрессованных из крошек от чипсов.

В комментарии к снимку с содержимым пачки пользователь уточнил, что уже отправил письмо с жалобой на почту компании. «Я сделал это не для того, чтобы получить новую упаковку Doritos бесплатно, но для того, чтобы уберечь бедных родителей в будущем от успокоения плачущего ребенка, который хотел чипсы», — объяснил он.

Некоторые пользователи признались, что хотели бы купить пачку чипсов с таким содержимым. «Что ты имеешь в виду? Крошки от чипсов — это самая вкусная часть. Парень, ты сорвал джекпот», «Я хочу найти такие же наггетсы, но только под соусом ранч», — написали они. Еще один комментатор посоветовал автору поста использовать «наггетсы» как кубики для бульона.

Ранее пользователь Reddit с ником ActualSteveRogers опубликовал фотографию борща и рассказал, что готовил его впервые. Внешний вид блюда рассмешил комментаторов.