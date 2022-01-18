Крупнейшие газовые компании поспорили о запасах газа в России

В пресс-службе «Новатэка» прокомментировали мнение члена правления и главы департамента «Газпрома» Владимира Маркова о том, что увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с месторождений в Арктике угрожает поставкам российским потребителям. В ответе на запрос РБК говорится, что в компании удивлены таким высказыванием.

Заочный спор двух крупнейших газовых компаний России касается проектов «Новатэка», расположенных на Ямальском и Гыданском полуостровах («Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2»), а также данных о достаточности запасов газа в стране.

По свидетельству «Интерфакса», Марков в обращении к Минэнерго выступил против ускоренной разработки арктических месторождений газа. Топ-менеджер «Газпрома» посчитал, что интенсивная монетизация этих запасов может привести к нехватке газа в России во время пикового спроса, а СПГ будет идти в основном в Европу и конкурировать с трубопроводным газом.

Конкретно конкурента Марков не упомянул, но, так как речь идет о «географических зонах Ямала и Гыданского полуострова», другие варианты исключены. Кроме того, поставки «Новатэка» в Европу и ранее вызывали опасения «Газпрома».

Между тем в «Новатэке» напомнили, что в сентябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял о достаточности запасов газа в России более на 100 лет. Кроме того, он выражал уверенность, что месторождения «Газпрома» на Ямале будут работать до 2132 года, то есть газа должно хватить на век и дальше.

«Вызывает удивление позиция члена правления государственной газовой компании Владимира Маркова, ставящая под сомнение высказывания собственного руководства и допускающая риски реализации задач, поставленных высшим руководством страны», — подчеркнули в пресс-службе «Новатэка».

Речь идет об указе президента страны Владимира Путина «О стратегии развития Арктической зоны России», который предполагает рост производства СПГ в Арктике до 64 миллионов тонн к 2030 году и до 90 миллионов — к 2035-му.

Ранее сообщалось, что на фоне высоких цен экспорт «Газпрома» в Европу в первую половину января упал почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно в полтора раза выросли поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири».