Россиянка описала отель в Доминикане фразой «лучшие годы у него прошли в 90-е»

Россиянка отдохнула в трехзвездочном отеле на курорте Пуэрто-Плата в Доминикане и описала его фразой «лучшие годы у него прошли в 90-е». Отзыв путешественницы разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристка отметила плохое состояние гостиницы и низкое качество обслуживания. «На фотках (да и с первого взгляда) отель кажется ничего. Но буквально через день-два замечаешь, что состояние отеля, уровень и культура обслуживания оставляют желать лучшего, — рассказала она. — На любую просьбу или запрос персонал отвечает Tranquila ("Расслабься"), на второй и последующие напоминания — Mañana ("Завтра")».

Кроме того, женщина пожаловалась на разочаровывающее поведение отечественных путешественников и местных жителей. По словам автора, россияне, выпивая слишком много горячительных напитков и включая громкую музыку на пляже, мешали остальным отдыхающим расслабиться и насладиться отпуском.

«А с пятницы по понедельник сюда заезжают местные <...> Они занимают весь бассейн, едят как в последний раз, сметая все как саранча и слишком открыто проявляют свои чувства на публике, — возмутилась женщина. — Может быть, кто-то считает нормальным есть фрукты с живота своей девушки прямо у бассейна, но я — нет!»

Ранее в январе россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и описала уровень сервиса фразой «сплошные минусы». Как рассказала автор, сотрудники гостиницы были очень медлительными, а горничные плохо убирали — не спасали даже чаевые.

