Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка описала отель в Доминикане фразой «лучшие годы у него прошли в 90-е»

Россиянка отдохнула в отеле в Доминикане и пожаловалась на поведение соотечественников

Фото: reisetopia / Unsplash

Россиянка отдохнула в трехзвездочном отеле на курорте Пуэрто-Плата в Доминикане и описала его фразой «лучшие годы у него прошли в 90-е». Отзыв путешественницы разместил портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристка отметила плохое состояние гостиницы и низкое качество обслуживания. «На фотках (да и с первого взгляда) отель кажется ничего. Но буквально через день-два замечаешь, что состояние отеля, уровень и культура обслуживания оставляют желать лучшего, — рассказала она. — На любую просьбу или запрос персонал отвечает Tranquila ("Расслабься"), на второй и последующие напоминания — Mañana ("Завтра")».

Материалы по теме:
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом» Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
«Они заменяют шампанское смесью мамахуаны со спрайтом»Экзотика, жаркие танцы и куклы вуду: что найдут россияне в Доминиканской Республике
7 октября
Мамахуана в джунглях Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
Мамахуана в джунгляхМосквичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
3 ноября

Кроме того, женщина пожаловалась на разочаровывающее поведение отечественных путешественников и местных жителей. По словам автора, россияне, выпивая слишком много горячительных напитков и включая громкую музыку на пляже, мешали остальным отдыхающим расслабиться и насладиться отпуском.

«А с пятницы по понедельник сюда заезжают местные <...> Они занимают весь бассейн, едят как в последний раз, сметая все как саранча и слишком открыто проявляют свои чувства на публике, — возмутилась женщина. — Может быть, кто-то считает нормальным есть фрукты с живота своей девушки прямо у бассейна, но я — нет!»

Ранее в январе россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и описала уровень сервиса фразой «сплошные минусы». Как рассказала автор, сотрудники гостиницы были очень медлительными, а горничные плохо убирали — не спасали даже чаевые.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В России назвали срок начала спада заболеваемости омикроном
Хакеры из Северной Кореи атаковали российских дипломатов
Россияне назвали главные факторы при выборе работы
На юго-востоке Москвы заметили сосульку-гиганта
Доктор Мясников назвал способ уберечься от диабета
Россиянка описала отель в Доминикане фразой «лучшие годы у него прошли в 90-е»
США уличили в недоверии к своим союзникам и попытках выслужиться перед ними
Глава «Росатома» раскрыл причины затора судов в Арктике
Названы неожиданные признаки рака желудка
Россиянам объяснили причины для изъятия жилья
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter