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Объявлен самый популярный музыкант 2021 года

Рэпер Дрейк оказался самым популярным исполнителем прошлого года

Фото: Reuters

Объявлен самый популярный музыкант 2021 года по версии компании chart data. Она опубликовала данные о победителе в своем Twitter-аккаунте.

Главным исполнителем прошлого года оказался рэпер Дрейк. Отмечается, что на стриминговых сервисах его песни собрали 8,6 миллиарда прослушиваний. 1 из 131 прослушанных песен принадлежала артисту.

В прошлом году Дрейк был назван музыкальным артистом десятилетия по версии Billboard. В журнале отметили, что, начиная со студийного альбома Thank Me Later 2010 года, все пластинки Дрейка занимали высшие строчки в Billboard 200. Отдельные композиции хип-хоп-исполнителя около года сохраняли лидирующие позиции в чарте Billboard Hot 100. Дрейк — единственный сольный артист, который суммарно провел более 50 недель на первом месте рейтинга журнала.

На данный момент у 35-летнего музыканта имеется 27 наград от Billboard Music Awards — это абсолютный рекорд премии. Его главный конкурент в музыкальной индустрии, рэпер Канье Уэст, побеждал в номинациях от Billboard лишь пять раз.

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Марина Погосян
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