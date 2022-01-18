На Украине назвали способ вступления в НАТО

Вступление Украины в НАТО сейчас выглядит как «нереальный путь». Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает РИА Новости.

Он отметил, что Украину «туда никто не берет и не возьмет». Кроме того, политолог предположил, что к альянсу Киев сможет присоединиться лишь по частям, что противоречит желанию украинцев жить единой страной на всей территории.

Ранее 18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию. «Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск», — заявил он.

До этого депутат Верховной Рады Александр Мережко призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до вступления в альянс. По его словам, пока Украина не стала полноправным членом Североатлантического альянса, ей хотелось бы поставить вопрос о гарантиях безопасности от тех стран НАТО, которые готовы ее защищать. Среди таких государств Мережко отметил Соединенные Штаты, у которых есть подобные договоренности с Японией.

