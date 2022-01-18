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Европейским странам предрекли скорый масштабный кризис по их собственной вине

Финансовый эксперт Юшков: затягивание сертификации «Северного потока-2» приведет к кризису

Фото: Pixabay

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в интервью изданию «Украина.ру» предрек наступление масштабного кризиса в европейских странах в скором времени. При этом, как отмечает финансист, произойдет это по их же собственной вине.

Он отметил, что Бельгия затягивает процесс сертификации «Северного потока-2», тем самым активнее приближая наступающие трудности. Российский газопровод помог бы обеспечить Европу значительно большим количеством топлива, которое поставлялась бы каждый день, что сильно облегчило бы жизнь европейцев в условиях усугубляющегося дефицита газа.

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«Я думаю, что конец января и особенно февраль-март будут самым кризисным периодом. Если не будет особенно теплой погоды, то дефицит газа в Европе будет ужесточаться и цены будут расти. А если еще и морозы в конце февраля-марте ударят, то это приведет к печальным последствиям. Придется вводить чрезвычайное положение, отключать ряд потребителей от энергоснабжения и теплоснабжения, сохраняя подачу только населению. Для европейцев это невыгодный сценарий», — подчеркнул Юшков.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия и политика стран Евросоюза на фоне кризиса цен на энергоносители в Европе вызывают вопрос об их единстве. Дипломат напомнила, что немецкие коммунальные предприятия и власти ФРГ направили Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 миллиарда кубометров объема поставок газа на этот и следующий отопительные сезоны.

Марина Совина
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