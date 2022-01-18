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«Газпром» обвинили в манипуляциях на рынке газа в Европе

Столтенберг: Россия могла значительно нарастить экспорт газа, это манипулирование рынком

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил российский «Газпром» в манипуляциях на европейском газовом рынке. Его слова приводит ТАСС.

«Россия могла значительно нарастить экспорт, если бы она захотела. Также произошло сокращение уровня газа в газохранилищах, принадлежащих "Газпрому". Это манипулирование газовым рынком», — констатировал Столтенберг. Он согласился с недавним заявлением главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, который обвинил Россию в обострении газового кризиса в Европе за счет намеренного сдерживания поставок.

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Ранее в январе «Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки. Во время торгов во вторник, 18 января, цены на газ в Европе упали на 100 долларов — до 878 долларов за тысячу кубометров. Максимальная в истории стоимость газа в Европе была зафиксирована 21 декабря — 2190,4 доллара.

По подсчетам Министерства экономики ФРГ, запасов газа в Германии осталось на 18 дней. Сейчас газохранилища страны заполнены на 50,6 процента. Низкий уровень заполненности хранилищ стал одной из причин энергетического кризиса в Европе, начавшегося в августе прошлого года.

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Платон Щукин
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