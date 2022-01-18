Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мать пропавшей 15-летней россиянки рассказала о последней записи в ее дневнике

Мать пропавшей в Волгоградской области девочки: в дневнике она написала, что не хочет жить

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области шестые сутки ищут 15-летнюю девочку. Ее мать рассказала, что в найденном личном дневнике пропавшей было сказано, что она не хочет больше жить, пишет «Комсомольская правда».

К поисковой операции подключились более 400 человек. Мать школьницы уже стала говорить о ней в прошедшем времени.

Женщина указала, что последняя запись в дневнике дочери, который нашли в ее школьном портфеле, была сделана 12 января. Девочка признавалась, что устала от жизни и хочет отправиться на меловые горы.

Следователи рассказали, что криминалисты начали изучать найденный личный дневник россиянки.

Ранее сообщалось, что удалось изучить маршрут движения пропавшей школьницы. В настоящее время следователи допрашивают родных и соседей, а также тех, кто в день исчезновения мог видеть 15-летнюю россиянку. Рассматриваются различные версии произошедшего.

К поисковым мероприятиям подключились местные охотники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Об исчезновении 15-летней девочки стало известно 14 января. Отмечается, что школьница пропала по дороге домой. Мать ребенка указывала, что следователям удалось найти только рюкзак и личный дневник пропавшей.

Школьница никогда не жаловалась на душевное состояние или какие-либо проблемы, заверила россиянка.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Канцлер Германии призвал Россию сократить войска у границ с Украиной
Эстония обвинила Россию в четырехкратном подорожании газа
Раскрыты подробности смертельного ДТП с россиянами в Доминикане
Израильская полиция использовала шпионское ПО Pegasus для слежки за гражданами
Главная российская «кубышка» потерял сотни миллиардов рублей
Бывший главный следователь Москвы рассказал СПЧ об условиях в колонии
В еще двух российских регионах выявили случаи омикрона
Россиянам раскрыли способ попасть в закрытые европейские страны
В Mash отреагировали на претензии певицы Монеточки из-за адреса ее дома
Названы причины спроса на недвижимость в Турции среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter