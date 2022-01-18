Боец Исмаилов оценил поведение пообещавшего бить русских мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов в Instagram оценил поведение дагестанца, пообещавшего бить русских и устроившего скандал в автобусе в Москве.

«Нужно иметь убежденность, что нет плохих наций, есть плохие люди. В конфликте бывает две стороны и зачастую виноваты оба. В конфликте можно говорить о культуре поведения, но говорить о национальной принадлежности не вижу смысла», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что Россия — многонациональная страна, и призвал к дружелюбию.

Об инциденте в московском автобусе стало известно 15 января. Молодой человек устроил перепалку с водителем, который отказался высаживать его в неположенном месте. После пассажир стал оскорблять других пассажиров. Мужчина представился дагестанцем и заявил, что «с вами русскими надо себя так вести». «Придет время, когда мы будем бить вас всех. Мы — это дагестанцы», — сказал он. Позднее мужчина извинился за свое поведение.

Исмаилов провел 21 бой в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью. Боец является мастером спорта по вольной борьбе.