Нападающий сборной России рассказал о предложениях из Италии и Англии

Нападающий «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин порассуждал о возможном продолжении карьеры в Европе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но еще раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас?», — рассказал Тюкавин. Форвард также добавил, что было бы глупо не рассматривать предложение от топ-клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), но сейчас он является игроком «Динамо».

19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне провел 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Осенью прошлого года футболиста впервые вызвали в национальную сборную России. Он провел за команду один матч.