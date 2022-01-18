Родители угрожавшего бить русских дагестанца извинились за сына

Родители 29-летнего Шугаиба Болатукаева, угрожавшего русским избиениями со стороны дагестанцев, извинились за своего сына. Соответствующее видео опубликовала администрация дагестанского города Кизилюрт в своем Instagram-аккаунте.

«Прошу прощения перед всей страной, перед всеми россиянами за своего сына (...) как мать люблю его, но осуждаю в тот же момент», — говорит мать Шугаиба.

Отец, Данияр Болатукаев, добавил, что сын не имеет права оскорблять другие народы, а тем более стариков и женщин, если он считает себя мусульманином.

Ранее на инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что оценку действий дебошира должны дать правоохранительные органы.

В понедельник, 17 января, Болатукаев был задержан сотрудниками полиции в Калужской области. Ему вменяется пункт «а» части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, совершенных с угрозой применения насилия».

Видео с дебоширом появилось в социальных сетях 15 января. Сначала молодой человек ругался с водителем автобуса, а затем переключился на сделавшего ему замечание пожилого пассажира. Он заявил, что скоро русских будут бить дагестанцы.