Названы условия мобилизации войск России и Белоруссии

Войска России и Белоруссии могут полностью мобилизовать в ближайшее время в случае, если НАТО продолжит наращивать силы вблизи российских границ или примет в альянс Швецию и Финляндию, считает военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что это будет необходимо ввиду значительного численного превосходства сил потенциального противника.

Россия и Белоруссия рассматривают ситуацию, когда ради безопасности придется привлечь весь военный потенциал двух стран. Об этом заявил иностранным военным атташе замминистра обороны России Александр Фомин.

«К сожалению, заявление Минобороны не страшилка. Дело в том, что численность блока НАТО, конфронтация с которым все усиливается, превосходит силы России в три раза. А военный бюджет — в 17-18 раз. И именно поэтому, чтобы компенсировать отставание в численности, могут начать мобилизацию. Не всеобщую, поскольку на это требуется слишком много вооружения, но массовую, в рамках усиления военно-политического противостояния», — считает Юлин.

Отправной точкой, после которой может быть принято решение о мобилизации, Юлин считает наращивание сил НАТО вблизи российских границ, со стороны стран Восточной Европы.

«Либо это вообще может быть Украина и Молдавия. Или, например, такой красной линией может стать вступление в НАТО Швеции и Финляндии», — предположил военный историк.

Ранее Лукашенко сообщил, что Россия и Белоруссия проведут совместные учения в феврале. «Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», — обратился Лукашенко к белорусским военным.