Глава МИД ФРГ возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Россию возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает РИА Новости.

«Глубина исторических связей между нашими странами послужила для меня причиной и основанием для того, чтобы во время своего первого визита возложить венок на Могилу Неизвестного Солдата», — рассказала министр в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Бербок отметила неоднозначную и сложную историю российско-германских отношений. «История наших взаимоотношений — одновременно и боль, и задача для всех, кто формирует нашу политику сегодня, завтра и для грядущих поколений, это поручение по примирению наших стран», — добавила дипломат.

Встреча Бербок с Лавровым состоялась 18 января. «Во время моих переговоров в Москве мне важно обозначить позицию [кабмина ФРГ]. Федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией», — заявила ранее глава МИД ФРГ.

В ходе своего последнего визита в Россию в августе 2021 года бывший канцлер Германии Ангела Меркель также возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля.