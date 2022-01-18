Оценены шансы Монеточки заработать на продаже квартиры в Москве

Эксперты в сфере недвижимости оценили шансы певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, заработать на продаже квартиры в Москве после публикации ее адреса в СМИ. Своим мнение риелторы поделились с «Газетой.Ru».

По словам некоторых специалистов, выгода от продажи объекта будет зависеть от того, когда певица приобрела его. Если она купила квартиру в ноябре, то сейчас может продать по той же цене. Однако риелторы заявили, что сделка вряд ли будет выгодна артистке. Она также может оказаться вынуждена потратить средства на сопровождение сделки.

Эксперты также отметили, что имя Монеточки не способно увеличить стоимость квартиры, так как у певицы молодая аудитория, которая не может позволить себе приобрести подобное жилье. «Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — пояснил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

О квартире Монеточки ранее сообщил Telegram-канал Mash — певица приобрела жилье за 20 миллионов рублей в Басманном районе в доме, построенном в 1914 году. Вскоре певица заявила, что публикация спровоцировало то, что к двери квартиры пришли незваные поклонники. Артистка пообещала продать недвижимость.