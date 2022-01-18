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Оценены шансы Монеточки заработать на продаже квартиры в Москве

Риелтор Барсуков: имя Монеточки не создаст цену при продаже ее квартиры

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперты в сфере недвижимости оценили шансы певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, заработать на продаже квартиры в Москве после публикации ее адреса в СМИ. Своим мнение риелторы поделились с «Газетой.Ru».

По словам некоторых специалистов, выгода от продажи объекта будет зависеть от того, когда певица приобрела его. Если она купила квартиру в ноябре, то сейчас может продать по той же цене. Однако риелторы заявили, что сделка вряд ли будет выгодна артистке. Она также может оказаться вынуждена потратить средства на сопровождение сделки.

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Эксперты также отметили, что имя Монеточки не способно увеличить стоимость квартиры, так как у певицы молодая аудитория, которая не может позволить себе приобрести подобное жилье. «Переплачивать деньги готовы всегда те, для кого это создает ценность: либо это фанат, либо это вопрос коллекционирования. Ну а потом банально — она же в этой квартире даже не жила. Тот факт, что она ею владела, не создаст цену», — пояснил эксперт Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

О квартире Монеточки ранее сообщил Telegram-канал Mash — певица приобрела жилье за 20 миллионов рублей в Басманном районе в доме, построенном в 1914 году. Вскоре певица заявила, что публикация спровоцировало то, что к двери квартиры пришли незваные поклонники. Артистка пообещала продать недвижимость.

Нина Ташевская
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